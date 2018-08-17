Ümran Öztürk kitapları ile ilgi çekiyor

Edremit Kitap Fuarında buluştu.

Van ilinde gazetecilik yapan Ümran Öztürk Balıkesir’in Edremit ilçesinde 13 Ağustos 2018 pazartesi günü başlayan ve 19 Ağustos Pazar gecesine kadar devam edecek olan 2. Edremit Kitap Fuarında Kazdağı Şairleri Standında okuyucusuyla buluştu.

“Aşk Beni Sobeledi” şiir kitabı ve “Bir Yalnızlık Senfonisi” öykü kitabına bir de “Elveda Hüzün Merhaba Aşk” deneme kitabını ekleyen Öztürk fuarda okuyucunun ilgi odağı oldu. Kitaplarına gösterilen ilgiden son derece memnun kaldığını, bu yıl davet edileceği tüm kitap fuarlarına katılmayı düşündüğünü ifade etti.