Üniversitede arkeoloji sempozyumu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde “Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu” düzenlendi.

Onyedi Eylül Üniversitesinde gerçekleşen sempozyuma konuşmacı olarak Bandırma'ya bağlı Ergili Mahallesi'nde bulunan Daskyleion ören yerindeki kazıları 20 yıl sürdüren emekli Prof. Dr. Tomris Bakır, Erdek sınırları içindeki Kyzikos antik kenti kazılarında altı çalışan emekli Prof. Dr. Abdullah Yaylalı, Erdek Zeytinliada kazılarını 10 yıl yürüten Prof. Dr. Nurettin Öztürk ve hâlen Kyzikos kazılarını yürüten ekibin başında bulunan Doç. Dr. Nurettin Koçhan katılarak, çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Konuşmacılar, daha sonra izleyenlerin sorularını da cevapladı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Aydın'ın organize ettiği sempozyumun ardından konuşmacılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel tarafından plaket takdim edildi.