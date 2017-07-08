Ünlü Piyano Virtüözü Gülsin Onay Ayvalık’ta konser verdi

Resitale klasik müzik severlerin ilgisi yoğun oldu.

Ayvalık’ta 1998 yılından bu yana ünlü şair Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali yönetiminde kurulan AİMA klasik müzik alanında dünya genelinde yankılanacak organizasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 5 Temmuz’da Bodrum Dibekhan Kültür Sanat Köyü’nde Köy Enstitüleri Marşı Bestecisi Ahmet Adnan Saygın anısına düzenlenen organizasyona katılan dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, AİMA’nın talebiyle Ayvalık’ta konser verdi. Tınçay Barutçu Evi’ndeki konsere; ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un yanı sıra seçkin davetli katıldı.

Resitalin sonunda AİMA merkezini hınca hınç dolduran klasik müzik tutkunları tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Gülsin Onay yaptığı açıklamada, Ayvalık’ta çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi bulunduğunu vurgulayarak bununda AİMA’nın yıllardır sürdürdüğü hummalı ve başarılı çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydetti.

Gülsin Onay resitalinin AİMA’nın 2017 Yaz Programı’nın ikinci etabını teşkil ettiğini belirten Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali ise, “Bu yılın ilk çalışmasını Kontrabas Masterclass çalışmamızın ardından akademik eğitim gören öğrencilerimi tarafından verilen masterclass konseriydi. Bugün ise ilk kez Ayvalık’a gelen dünyaca tanınan piyano virtüözümüz Gülsin Onay’ın verdiği bir ev konseriyle sanatseverlerimizi buluşturduk. Çok mutluyuz” diye konuştu.