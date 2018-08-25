Ünlü popçu Buray Ayvalıkgücü için sahne aldı

Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konser gecesinde yüzlerce genç Buray’ın şarkılarına eşlik etti.

Söylediği romantik aşk şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren popüler şarkıcı Buray, sempatik tavrı ve olağanüstü sahne performansıyla sevilen şarkılarını açık hava tiyatrosunu dolduran yüzlerce hayranı için seslendirdi. Gece de doyasıya eğlenen gençler, cep telefonlarının ışıklarıyla ünlü sanatçının söylediği şarkılara konser boyunca eşlik etti.

Geçtiğimiz 18 Ağustos’ta seslendirdiği şarkılarla milyonlara hitap eden ünlü sanatçı Koray Avcı’yı da Ayvalıklılarla buluşturan Ayvalıkgücü Belediyespor yöneticileri de konserde hazır bulundu.