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25 Ağustos 2018 02:53

Ünlü popçu Buray Ayvalıkgücü için sahne aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü popçu Buray, Ayvalıkgücü Belediyespor yararına düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu.

Ünlü popçu Buray Ayvalıkgücü için sahne aldı

25 Ağustos 2018 02:53


Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konser gecesinde yüzlerce genç Buray’ın şarkılarına eşlik etti.


Söylediği romantik aşk şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren popüler şarkıcı Buray, sempatik tavrı ve olağanüstü sahne performansıyla sevilen şarkılarını açık hava tiyatrosunu dolduran yüzlerce hayranı için seslendirdi. Gece de doyasıya eğlenen gençler, cep telefonlarının ışıklarıyla ünlü sanatçının söylediği şarkılara konser boyunca eşlik etti.


Geçtiğimiz 18 Ağustos’ta seslendirdiği şarkılarla milyonlara hitap eden ünlü sanatçı Koray Avcı’yı da Ayvalıklılarla buluşturan Ayvalıkgücü Belediyespor yöneticileri de konserde hazır bulundu.




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