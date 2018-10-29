Ünlü şair Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı

15 Temmuz ve Afrin marşlarıyla ve son günlerde Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir şiiri kaleme almasıyla da tanınan söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın isteği üzerine marş yazan ünlü şair Abdurrahman Delen 15 Temmuz, Afrin ve Trump‘tan sonra sözlerini Filat Yazıcı'nın yazdığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirini stüdyoya girerek seslendirdi.

“Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı” adını taşıyan şiirde, “Tek başına yedi düveli yendik. Uğruna yüz binlerce şehit verdik. 29 Ekim'de ilan ettik. Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı. Bu topraklarda dökerek al kanı. Düşmandan kurtardık bu vatanı, Ata'mızın bize bir armağanı, Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı. Aziz Milletime Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı” sözleri yer aldı.