Ünlü şaire Malazgirt’te büyük ilgi

Malazgirt’te, Türklerin Anadolu’ya girişinin yıldönümü için yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende seslendiren Abdurrahman Delen, ‘Malazgirt Ovası’nda adını taşıyan şiiriyle büyük ilgi gördü. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından yazdığı şiiri marş haline gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talebiyle yazdığı Afrin Marşı ile tekrar gündeme gelen şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, bu kez de Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt’te düzenlenen "947. Yılında Malazgirt Zaferi’ni Anma Günü" programına katıldı. Malazgirt’te, Malazgirt destanını anlattığı şiiriyle dikkatleri üzerinde toplayan Delen, ayağının tozuyla geldiği Ayvalık’ta muhabirimize açıklamalarda bulundu. Malazgirt’te Alparslan’ın 1071’de Anadolu’ya ayak basmasının heyecanı ve coşkusunun halen daha dipdiri olarak yaşadığını gördüğünü kaydeden Abdurrahman Delen, "Bu aslında Anadolu’da yeniden dirilişin bir delili gibiydi. Ben Türkiye’nin Erdoğan ile yeniden şaha kalkacağına Malazgirt’te gördüğüm o coşkudan sonra en ufak bile şüphe duymuyorum” dedi.

Şair Delen, yazdığı “Malazgirt Ovası’nda” adlı şiirinin de tıpkı 15 Temmuz ve Afrin için yazdığı şiirler gibi marş haline dönüşebileceğini belirterek, “Bu beni ziyadesiyle mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.