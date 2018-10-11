Ünlü sanatçı, aranan 461 kişiden birisi oldu

Büyükşehir meclisinde daha fazla temsil edilebilmek ve bakanlıklardan daha fazla kaynak alabilmek için 50 bin nüfusa ulaşmak isteyen ve bu konuda 461 Bigadiçli'nin geri dönmesini hedefleyen Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Ses sanatçısı İsmail Özkan da 461 gönüllüden birisi olacağını açıkladı.

49.539 nüfusa sahip Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin 50 bin nüfusu aşması gerektiğini söyleyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun çağrısına ünlü ses sanatçısından cevap geldi. TRT'de yaptığı programla tanınan ses sanatçısı İsmail Özkan, 461 kişiden birinin kendisi olacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçenin Büyükşehir Meclisi'nden daha fazla temsil edilmesi ve merkezi idareden daha fazla bütçe alabilmesi için ilçe nüfusunun 50 bini aşması gerektiğini ve bunun için ise 461 kişiye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Başkan Avcu'nun bu çağrısına Balıkesirli olan TRT ses sanatçısı İsmail Özkan'dan cevap geldi. Özkan, "Ata yurdum, baba ocağım, memleketim olan Bigadicimin 50 bin nüfusa ulaşması için 461 kişiden birisi de ben olmak istedim. Bigadiç Belediye Başkanımızın çağrısı üzerine bende ikametgahımı Bigadiç'e alıyorum. Bu 461 kişi niçin sizden birisi de olmasın?" dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ise, İHA aracılığı ile çağrılarının Türkiye'deki bütün Bigadiçlilere ulaştığını belirterek, teşekkür etti. Başkan Avcu, binlerce vatandaşın Bigadiç'e gelmek için kendilerine telefon yolu ile ulaştığını söyledi. Avcu, bor madeni ve hayvancılığı ile ünlü ilçenin en kısa zamanda hak ettiği şekilde temsil edileceğini açıkladı.