Geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, bu sezon şampiyonluk parolasıyla sahaya inmesinin ardından, kulüp yönetimi kulübe gelir sağlamak üzere Türkiye’nin popüler sanatçıları Koray Avcı ile Buray konserleri organize etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp yönetimi; 18 Ağustos’ta Koray Avcı, 24 Ağustos’ta ise Buray’ı Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Konserle ilgili açıklama yapan Ayvalıkgücü Belediyespor yöneticisi Nilgün Süslü, “Düzenlediğimiz konserleri ilki Koray Avcı ile başlayacak. Koray Avcı’nın konserinde; amfi tiyatronun ön blokları 120 lira, yan bloklar 100, arka bloklar 90, numarasız olan yerler ise 60 liradan satışa sunuldu. 24 Ağustos’taki Buray konserinde ise; ön bloklar 100, yan ve arka bloklar 80, numarasızlar ise 50 liradan satışa sunuldu. Bu konserlerden elde edilecek gelirin tamamı Ayvalıkgücü Belediyespor’un kasasına gelir olarak girecektir. Tüm taraftarımızı ve Ayvalıklı sporseverlerle, turizm sezonu nedeniyle ilçemizde bulunan misafirlerimizi bu iki müzik şöleninde hep birlikte olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.