Ünlü teknoloji mağazasında yangın

Türkiye çapında hizmet veren ünlü bir teknoloji mağazasının Bandırma Şubesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Bandırma’da teknolojik ürünler satan bir mağazada yangın paniği yaşandı. Mağazanın Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çarşı şubesinde iddialara göre elektrik kontağından kaynaklanan ufak çaplı yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin anında müdahale ettiği yangın ufak çaplı maddi hasarla atlatılırken, mağaza çalışanları ve çevre esnafı heyecanlı anlar yaşadı. İtfaiyenin müdahalesi esnasında Atatürk Caddesi’nin bir bölümü trafik akışına kapalı kaldı.