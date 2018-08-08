Unutulan türküler hatırlandı

Bölgenin kültürel değerleri arasında olan ve unutulmaya yüz tutmuş Edremit Türküleri, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile derlenerek tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Yaklaşık 3 yıllık çalışma ile emekli TRT Sanatçısı Zeki Çiçek başkanlığındaki çalışma grubu ilçenin 47 mahallesinde inceleme yaptı. Kayıt altına alınan eserler daha sonra notaya çevrildi ve kayıt altına alınarak seslendirildi. Çalışma sonunda Edremit’in Türküleri isimli bir kitap ve Müzik CD’si halinde hazırlanan bu çalışma ile böğe kültürüne güzel bir eser daha kazandırılmış oldu. Kitap ve CD’nin tanıtımında konuşan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Belediye Başkanı olduğum günden beri, Edremit’in geçmişi ile ilgili ne vardır, ne yoktur bunları araştırıp. Doğrusunu ortaya çıkarıp bu değerlerimizi bütün dünyaya tanıtabilme adına her türlü çabayı ve yolu uğraşarak açmaya çalışıyoruz. Türkülerimiz konusunda da sevgili Zeki hocam ile beraber bu çalışmayı yaptık. Bunların her biri bizim en önemli mücevherlerimiz. Nasıl evimizde mücevherleri saklıyorsak, bunları da saklamak gerekliliği olduğuna inanıyorum. Çünkü kaybolduktan sonra bir daha geriye dönüşleri yok. Onun için bu konuda bize destek veren tüm Edremitli ozanlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Akçay’da, Altınoluk’ta denizimiz var ise, İda’da ağaçlarımız, endemik bitkilerimiz köknarımız varsa bu türkülerde bizim türkülerimiz. İlelebet bizim türkülerimiz olarak kalacak. Kimin Edremit’in, Ben bir tek şey söylüyorum. Geldiğimiz ilk günden beri, herşey Edremit ve Edremitliler için diyorum” dedi.

Toplamda 44 Türkü kayıt altına alınarak bunlardan 13 tanesi CD halinde TRT sanatçıları tarafından seslendirilerek CD haline getirildi. 5 bin adet üretilen CD ve Kitabın Türkiye çapında dağıtımı yapılmaya başlandı.