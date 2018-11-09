Zeytin eleme makinesi bulunmayan üreticilerin imdadına kooperatif yetişiyor.

Erdek Zeytin Kooperatiften üreticilere destek zeytin eleme makinesi bulunmayan üreticilerin imdadına kooperatif yetişiyor. Üreticiler kooperatifin eleme makinesindan ücretsiz yararlanacaklar.

S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından merkez depolarında, ortaklarına hizmet vermek için hazırlanan zeytin eleme makinelerinden üreticiler yararlanıyor. Eleme makinesi alacak gücü olmayan veya deposu bulunmayan zeytin üreticileri, hasat ettikleri zeytinleri kalibrelerine göre ayırma işlemi yapabilmek için Zeytin Kooperatifi'nin merkez ve kırsal mahalle depolarında kurulu zeytin eleme makinelerini kullanarak kooperatifin kendilerine sunduğu imkanlardan ücretsiz olarak yararlanma olanağına kavuşuyor.

Kooperatif depolarında bulunan zeytin eleme makinelerini her hasat döneminde üretici ortakların hizmetine sunulduğunu belirten kooperatif yetkilileri, bu makine sahibi olamayan üreticileri kendilerine sunulan bu imkandan yararlanmaya davet etti.