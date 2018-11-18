Üstü kapalı otobüs durağında ıslanarak bekliyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi, Sarımsaklı mevkiinde bulunan bir otobüs durağında otobüs bekleyen yolcular, üstü kapalı durakta ıslanarak otobüse binmek zorunda kalıyorlar.

Sarımsaklı'da, Mecit Ataklı İlkokulu'nun önünde bulunan durakta, yağışlı havalarda otobüs bekleyen öğrencilerle, vatandaşların ıslanmasına ise durağın üstündeki plastik tavan parçalarından bir bölümünün şiddetli bir fırtınada uçması ve bugüne kadar onarılmaması sebep oluyor.

Mahalle halkı ile durağı sıkça kullanan vatandaşların durumu şifahen ve telefonlarla yetkililere bildirmelerine rağmen bir sonuç alamamaktan yakınıyorlar.

Sarımsaklı da birçok otobüs durağının aynı şekilde bakımsız ve kullanılmaz halde olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce sorunu çözmesini istediler.