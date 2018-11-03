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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.


Balıkesir'de emniyet ekipleri huzur ve güvenin sağlanması amacıyla operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda bin 448 gram esrar maddesi, 893 adet uyuşturucu hap, 61 gram bonzai maddesi, 36 gram skunk maddesi, 43 adet ecstasy hap, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 32 santim kama ele geçirildi.


Operasyonda toplam 32 şahsa adli işlem yapılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 4 şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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