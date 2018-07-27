Uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kadın tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçe merkezinde yapılan çalışmada kullanıcı konumdaki C.B.’den 0.38 gr bonzai maddesi ve aynı saatlerde yine A.U. ve C.P. isimli şahıslardan 1.18 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyet ekipleri şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı.

Şahısların, bonzai maddesini A.D. isimli kadından aldığını beyan etmesi üzerine şahsın ikametinde yapılan aramada 18.76 gr bonzai maddesi ve suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 275 TL paraya el konularak, kadın gözaltına alındı. A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.