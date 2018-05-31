Uyuşturucu üreten ve satan 3 kişi tutuklandı

Operasyonlarda yakalan 4 kişiden, 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de uyuşturucu ticareti yapan üç şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istibari çalışmada, şüpheli R.S. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada 105 kök Kenevir bitkisi ve 1,16 gr esrar maddesi ele geçirilmiş. Gözaltına alınan R.S. adlı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan projeli operasyon dosyası kapsamında 3 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda O.O., K.U. ve H.M. adlı şahıslar yakalandı. O.O. adlı şahıs ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, gözaltına alınan K.U ve H.M. adlı şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.