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29 Haziran 2017 13:32

Uyuşturucuyla mücadele eden kurumlar ödüllendirildi

Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele eden kurumların temsilcilerini ödüllendirdi.

Uyuşturucuyla mücadele eden kurumlar ödüllendirildi

29 Haziran 2017 13:32

Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Uyuşturucu başımızın belası, bu belayı def etmek için hep beraber hareket etmeliyiz” dedi.


Uyuşturucu maddeyle mücadelede yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na törenle plaket verildi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 26 Haziran’ın Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak “Gençlerin asla tanışmaması gereken uyuşturucuyla mücadeleyi arttırmalıyız. Kullanıcıların ve satıcıların tespiti ve rehabilite edilmesiyle ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızla başta valiliğimiz olmak üzere gayret ediyoruz. İyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde bu konunun sadece polisiye tedbirlerle değil, diğer sosyal ve tıbbi tedbirlerle birlikte yürütüldüğünü düşündüğünüzde iyi bir koordinasyon olduğunu biliyorum. Balıkesir ilinde kullanıcı sayısının azaltıldığını memnuniyetle ifade edebilirim. Hepinizin malumu, yaklaşık 2 ay kadar önce Edremit’te toplu bir operasyon oldu. Uyuşturucu satmaktan 29 kişi tutuklandı. Bu büyük bir başarı, yakaladığımız miktarlarla ilgili de zaman zaman basınımıza bilgi veriyoruz. Ama esas olan, bizim toplantılarda dile getirdiğimiz, insanların, gençlerin özellikle bununla tanışmasını engellemek. Önleyici hizmetlerin daha yaygın şekilde yapılması için gayret ediyoruz. Bunuda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız özellikle önemsiyor ve yapmaya gayret ediyor” dedi.




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