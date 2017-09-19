Vahşice katledilen kuzenlerin cinayetinde 4 tutuklama

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 11 yıl önce yaşanan kuzenlerin cinayeti ile ilgili olayda yaklaşık 10 gün önce gözaltına alınan 5 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında sabah adliyeye sevk edilmişti. Vahşice öldürülen Büşra Karabacak (10) ve kuzeni Tuğçe Yıldırım’ın (10) yakınları, sabah saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar adliye önünde mahkemenin bitmesini bekledi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında getirilen zanlılar, yine geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarıldı. Mahkeme heyeti, zanlılardan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E.Y. ve Ahmet isimli şahısların tutuklanmasına karar verirken, M.E. isimli şahıs ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.