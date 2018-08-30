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30 Ağustos 2018 22:23

Vali Ersin Yazıcı’dan 30 Ağustos Resepsiyonu

Balıkesir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Vali Ersin Yazıcı’dan 30 Ağustos Resepsiyonu

30 Ağustos 2018 22:23

yılı nedeniyle Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı resepsiyon verdi.


Zafer Bayramı dolayısıyla Balıkesir Valiliği tarafından valilik bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı’nın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, BAÜN Rektörü Prof.Dr.Kerim Özdemir, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Jandarma Alay Komutanı Kdm.Alb Murat Kınay, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ,vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri, mülki ve idari erkan katıldı.




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