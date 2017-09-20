Vali Yazcı muhtarları dinledi

Muhtarlar validen MOBESE sisteminin mahalle içlerine de genişlemesini istedi.

Edremit ilçesinde görev yapan muhtarları Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda dinleyen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı muhtarların MOBESE talepleri ile karşı karşıya kaldı. Edremit Muhtarları ilçenin ana arterleri dışında mahalle aralarında belirlenen noktalara MOBESE kamera sistemlerini kurulmasını talep ettiler. Bunun dışında muhtarlar tek tek söz olarak sorunlarını dile getirdiler. Toplantıya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, ilgili kurum ve kuruluşların daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.