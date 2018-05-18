Vali Yazıcı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Vali Ersin Yazıcı, " Yayınladığı mesajında, ülkeyi ileriye götürecek olan gençliğe, her türlü destek ve güvenceyi sunmanın, onların en iyi şekilde yetişmesine katkı sağlamanın, en büyük önceliklerinden olduğunu vurguladı.

Vali Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençliğin milletlerin gücü ve yarınları olduğunu vurgulayarak Türk gençliğine güvenini, kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet ederek yinelediğine dikkat çekti. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumların ilelebet yaşama hakkına sahip olduklarına vurgu yapan Vali Yazıcı, "Gençliğe verilen değer ve önem arttıkça toplumlar gelişir. Gençlerimizi, ülkemizin en değerli hazinesi, yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Geleceğimiz olan gençlerin hem kendileri, hem aileleri hem de ülkelerine yararlı insanlar olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Güçlü, esenlik ve refah dolu geleceğimizi gençlerimiz inşa edecektir. Balıkesir’de yaşayan gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi, kültürle sanatla iç içe olması ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek için Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ), Sporda Yetenek 10’la Gelecek gibi programlı faaliyetlerimizin yanında yeni projelerimizi hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

19 Mayıs’ın milletimizin zaferlerle dolu tarihinde yazılacak yeni bir destanın yazılmaya başlandığı bir gün olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Geleceğe güvenle bakmamızın nedeni, gençlere olan güvenimizden kaynaklanıyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu Cennet Vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli Balıkesirli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.