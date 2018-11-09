Vali Yazıcı: "Atatürk, tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lider”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Balıkesir Vali Ersin Yazıcı, "Ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, hayatını ülkesine ve milletine adayan, en zor şartlarda büyük başarılara imza atan Atatürk'ün, ''en büyük eserim'' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin yolunu açtığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını kaydeden Vali Yazıcı, "Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine O'nu hedeflerine yönelik anmamız gerekmektedir. Atatürk'ü anmak, diğer bir ifadeyle anlamak; O'nun daima büyük önem verdiği Türk Milletinin birliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakarlığa hazır olmak demektir." dedi.

Atatürk'ün, öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir."dedi.

"Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lider olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bir ülkenin onurunu ve bağımsızlığını koruyarak nasıl değişebileceğini ve nasıl çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline gelebileceğini tarih yazarak değil, yaparak gösteren ve bu şekilde diğer milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, canlarını ülkemiz için feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.