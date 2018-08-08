Vali Ersin Yazıcı, büyük çoğunluğu eğitim ve sağlık alanındaki yapımı devam eden Kenan Akpınar Ortaokulu, Aile Sağlığı Merkezi, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu, Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Kültür Merkezi yatırımlarını yerinde görmek üzere Edremit ilçesini ziyaret etti.

İncelediği yatırımlarla ilgili olarak Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer ilgililerden geniş kapsamlı brifing alan Vali Yazıcı, ilçedeki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Edremit’in yatırım noktasında hak ettiği yeri aldığını söyledi.

Vali Yazıcı ilde yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirterek, "Şu anda incelediğimiz yatırımlar ilimiz açısından son derece önemli yatırımlardır ve bir an evvel bitirilerek halkımızın hizmetine sunulması son derece önem arz etmektedir. Bunun için bu yatırımları yakından takip ettiğimiz gibi gerekli tüm çalışmaların hızla tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi

İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor." diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.

Devletimizin vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yeni hizmet binalarının yapımına önem verdiğini belirten Vali Yazıcı, "İlimizin sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. İlimizin her köşesine varıncaya kadar devletin tüm imkânlarını kullanmak suretiyle hizmetleri götürmenin azim ve gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.