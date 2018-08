Vali Yazıcı, başarılı iş kadını kutladı

Vali Ersin Yazıcı, Manyas Kulak Mahallesinde KOSGEB’den aldığı destekle çeşitli ot, bitki ve bakliyat unlarından makarna ve tarhana üreten Serap Karakaş’ın imalathanesini ziyaret etti.

Vali Yazıcı ilk ziyaretini kaymakamlığa yaptı. Kaymakamlıkta Kaymakam vekili Emrah Akduman, İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. Erdinç Boztepe ve ve İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar’ın katılımıyla bir toplantı yaptı. Vali Yazıcı toplantı sonrası ilçe merkezindeki şehit polis Cem Genç ile Şehit er İsmail Okur’un ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Ersin Yazıcı’nın son durağı ise kırsal Kulak Mahallesinde KOSGEB’den aldığı krediyle işe başlayan çeşitli ot ve bitkiler ile bakliyat unlarından makarna ve tarhana üreten Serap Karakaş’ı imalathanesini ziyaret etti. Manyas ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira krediyle evinin bahçesine kurduğu imalathanede makarna üretimine başlayan girişimci Serap Karakaş, mercimekli, nohutlu ve kuru fasulyeli makarna gibi yeni ürünleriyle çeşidini 20’ye, aylık üretimini de 6 tona çıkardı.

"Sağlığa faydalı fonksiyonel gıda"

Hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmayan bu otların tamamen doğal yetiştiğini vurgulayan Karakaş, bu otları bir şekilde farklı yollardan tüketime sunmak amacıyla proje geliştirdiğini anlattı. Makarnaları yörede yetişen endemik bitkilerle fabrikalarda kimyasal işlem görmemiş bakliyattan yaptığını ifade eden Serap Karakaş, "Burada sağlıklı makarnalar üretmeye çalışıyoruz. Amacımız makarnayı daha masum hale getirmek ve işlevselliğini artırmak. Endemik otlar derken yörede kullanılan, geçmişten bu yana halk tarafından tüketilen otları alıyoruz yavaş kaynatmayla püre haline getirip makineden geçirerek olduğu gibi lifleriyle makarnalara katıyoruz. En son çalışmalarımızda gluten, çölyak hassasiyeti, sindirim sistemi, şehir hastalıkları diyebileceğimiz hassasiyete duyarlı olanlara yönelik bakliyat makarnaları ile glutensiz olanları üretmeye başladık. Sağlığa faydalı fonksiyonel gıda üretmekten de çok mutluyuz" dedi.

"Başarılarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Kadın girişimcilerin hem Balıkesir’de, hem de ülke genelinde ekonomiye katkılarının gün geçtikçe arttığını, iş dünyasındaki yerlerinin de pekiştiğini belirten Vali Ersin Yazıcı, "Kadınlarımızı, iş hayatında görmekten ve onların önemli başarılarına tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yüzden, onların önemli başarılara imza atmasını sağlayacak her türlü projenin tüm kurumlarımızla birlikte destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlayacak her türlü girişimi her zaman destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Girişimci ruhlarını ortaya koyan tüm kadınlarımızı bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"dedi