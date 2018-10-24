Vali Yazıcı, "Bengi ile değerlerimize değer katıyoruz"

Vali Yazıcı "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, BENGİ Projesi kapsamında Altıeylül Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldı. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı. Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Vali Yazıcı, mesleği hakkında sorulan bir soruya, "Bizim mesleğin asıl çekirdeği kaymakamlıktır" dedi.

Dostluk üzerine öğrencilerin görüşlerini alan Vali Yazıcı, "Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Kitaplar bizi hiç bir zaman yalnız bırakmaz ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olurlar. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Boş zamanlarda değil, okumak için zaman ayırarak o zamanlarda kitap okumalıyız" şeklinde konuştu.

Hayallerin en büyük zenginlik olduğunu ve hayaller olmazsa bir yere varmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Vali Yazıcı, "Hayal kurarken gelecekteki hedeflerinizi belirlemeniz lazım. Hayallerinizin peşinden koşun. Hedefleri olmayanların hayalleri olmayacaktır. Nitelikli insan hayallerini hedefleri doğrultusunda kurabilen insandır." şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, "Tüm derslerde değerler eğitimi verilmeli"

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için akademik başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli."diye konuştu.