Vali Yazıcı Bigadiç kitap fuarına katıldı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BENGİ projesi kapsamında Bigadiç Belediyesi Kültür salonunda vatandaşlara hizmet veren 'Bigadiç Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen ve bilgi alan Vali Yazıcı, özellikle fuarı gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla kitaplar üzerine sohbet etti. Vali Yazıcı, kitap fuarlarının yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da okuma alışkanlığı kazanmasında çok önemli rol oynadığını dile getirerek; birçok yayınevinin katıldığı fuarda tüm kitapseverlerin mutlaka zevkine hitap eden kitaplar bulacağını, imza ve söyleşi günü gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Kitap Fuarı'nın Balıkesir'in önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.

“En değerli fuarımız kitap fuarıdır”

Vali Yazıcı yaptığı değerlendirmede; "Kitap dostlarını ağırlayan Bigadiç Kitap Fuarı'nı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bilginin en iyi kaynağı kitaptır. Bilgi kitap vasıtasıyla günümüze ulaşmış ve bundan sonraki nesillere de ulaşacaktır. Bilginin sağlıklı olanına en kolay şekilde ulaşmak hepimizin görevidir. Bu nedenle, kitaplara gereken değeri ve özeni göstermeli, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalı, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan çocuklar yetiştirmeliyiz. Güzel olan şey çocukların kitapla haşır neşir olmasıdır. Kitap okumasıdır. Bu fuardan bizim olabildiğince istifade etmemiz, yararlanmamız gerekiyor. Kitap ruhun ilacıdır, olabildiğince okumamız gerekiyor. Kitaplara daha fazla vakit harcamamız gerekiyor. Kitap varsa orası zaten huzurludur. Bu fuarlar önemli ve bu fuarlarda gençlerin buluşturulması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi çok önemli. En değerli fuarımız kitap fuarıdır. Bu kitap fuarının hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bir birinden değerli yazar ve sanatçıların etkinlikleriyle, okurların büyük ilgisini çeken fuarı son olarak Vali Ersin Yazıcı ziyaret etti. Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte fuarı ziyaret eden Vali Yazıcı, fuarda öğrencilerin olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, yayın evlerinin hazırlamış olduğu stantları gezerek yayın evlerinin yöneticilerinden bilgi aldı.