Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediye Başkanlığı ile okul binasını yaptıracak hayırsever Zehra Baysal ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Gerçekleştirilen Protokol İmza Törenine Vali Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Hayırsever Zehra Baysal katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, imza töreni öncesinde yapımı planlanan Anaokulu hakkında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’dan bilgi aldı.

Hayırsever Zehra Baysal tarafından Balıkesir İli Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesinde yaptırılacak olan 6 derslikli Kadıköy Zehra Baysal Anaokulunun çevre düzenlemesi ve ihata duvarları Edremit Belediyesi, donanımı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Balıkesirli hayırseverlerin eğitime büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu hayırda yarışın devam etmesini diliyorum. Devletimizin eğitime verdiği önem kadar hayırseverlerimiz de böylesi kıymetli bağışları ile eğitime katkı veriyorlar. Bu durum devletimiz, insanımız ve bizim için fevkalade güzel bir husustur. Eğitim öğretime anlamlı bir bağışta bulundukları için hayırseverimizi kutluyorum. Tüm hayır sahiplerimize bol kazançlar dileyerek, orada okuyacak olan tüm öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyor, Balıkesir için, Edremit ilçemiz için ve çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Zehra Baysal Hanımefendi’nin yaptığı katkının herkesin örnek alması gereken bir davranış olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Zehra Hanımefendi, şu yaptığı hayır ile de örnek olmuştur. Zehra Hanım daha önce de iki okul yaptırmıştı. Bu erdemi gösteren ve bu gönül zenginliğini sergileyen Zehra Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Taraflar arasında imzalanan protokolün ardından merasim toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.