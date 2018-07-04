Vali Yazıcı “Devlete ait her iş çok önemlidir”

Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden yol, kültür merkezi ve spor yatırımlarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Beraberindeki yönetici heyetle inşaat alanlarını gezen Vali Yazıcı yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yatırımları yakın takibe alan Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız (YİKOB) tarafından ihalesi yapılıp yapımı devam eden kamu yatırımlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyorum. Temel amacımız, bir an önce inşaatlarımızı tamamlamak. Yatırımların sorunsuz bir şekilde ve zamanında tamamlanması için bu denetimlerimizi devam ettireceğiz." dedi.

Vali olarak Balıkesir’de bulunuş amacını, hizmet üretmek ve kurumlara destek olmak olarak nitelendiren Vali Yazıcı, şöyle dedi: "Balıkesir’de farklı sektörlerde önemli kamu yatırımlarımız var. Bugün inşaatlarımızı dolaşarak son durumu yerinde görmek, bir aksaklık varsa yetkilileri uyarmak amacıyla incelemelerde bulunuyorum. İlgili arkadaşlarımızla inşaatlarda dolaşarak son halini yerinde görme fırsatı bulduk. Birçok inşaatımız büyük bir hızla devam ediyor."dedi.

Yatırımların ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ticaretten turizme, her alandaki gelişmesine büyük ivme kazandıracağını ifade eden Vali Yazıcı, "Tesislerimizde çalışmalar devam ediyor. Bir kısmı bitme aşamasına geldi. Bir kısmı ise yapımı devam ediyor. Ziyaretimize Akçay-Kızılkeçili’den başlayıp Kazdağları ve Edremit’teki bazı yatırımlarla devam ettik. Ulaşım altyapısını güçlendirmek, yatırımlarımızı tamamlamak temel hedefimizdir. İlçelerimizde spor salonu, atölye, kültür merkezi, pansiyon gibi eksikliklerimizi de gidermek için çalışıyoruz. Mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı geceli-gündüzlü aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz." dedi

Devlete ait her iş çok önemlidir. Devletin kaynaklarını titizlikle kullanacağız ve işimizi en güzel şekilde yapacağız ifadelerini kullanan Vali Yazıcı, "Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışı ile vatandaşlarımıza kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunmak, en öncelikli hedefimizdir. Vatandaşlarımıza hizmet ifa ederken, devletimizin sıcaklığını, hoşgörüsünü yansıtmalıyız." dedi.

Denetlediği kamu yatırımları inşaatlarında gördüğü eksikliklerin giderilmesi için daire amirleri ile yüklenici firma sahiplerine talimat veren Vali Yazıcı, "Hepimizin hedefi vatandaşlarımıza hizmet etmek ve onların yaşam kalitesini yükseltmektir. Bütün bu yatırımlarla altyapımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden Edremit Kültür Merkezi ve 750 kişilik spor salonu için inşaat kalitesi bakımından da son derece titiz davranılması gerektiğini, binaların yapımında hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını, bu nedenle yakın zamanda hizmete sunulacak bu tesislerin günümüzün en iyi donanımıyla ilçemize kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir’in son yıllarda farklı sektörlerde çok önemli kamu yatırımlarına ev sahipliği yaptığını belirten Vali Yazıcı, "İlin Valisi olarak yapımı devam eden tesislerimizin şantiyelerini sık sık ziyaret ediyor, gecikmeye meydan vermeden bir an önce bitirilmesini arzu ediyorum."dedi.

İnceleme gezisine ilk olarak yapımı tamamlanıp, çevre düzenlemesi devam eden Akçay-Kızılkeçili yolu ile başlayan Vali Ersin Yazıcı daha sonra Kazdağı Radar Yolu, son olarak da Edremit Kültür Merkezi ve Spor Salonu inşaat alanlarını gezdi.

Vali Yazıcı ziyaretleri kapsamında, Türk hava sahasının kontrolü amacıyla kurulan Kazdağı Hava Radar Kıta Komutanlığını da ziyaret etti. Vali Yazıcı’ya incelemelerinde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer yetkililer eşlik etti.