Vali Yazıcı Dursunbey'de Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Bengi projesi kapsamında Dursunbey'de kitap okuma etkinliğine katıldı. Vali Yazıcı, etkinlik sonrası öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı geçtiğimiz yıl hayata geçirilen BENGİ projesi kapsamında öğrencilere kitap okuma etkinliklerini bu yıl da çeşitli okullarda devam ettiriyor. Bugüne kadar il genelinde üç yüze yakın okulda bu etkinliğe katılan Vali Yazıcı, Dursunbey'de ilk kez bu proje ile öğrenciler ile bir araya geldi. Bu yıl eğitim öğretime başlayan Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler ile buluşan Yazıcı'ya Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti.

Okulun konferans salonunda 108 öğrenci ile birlikte okuma saatine katılan Vali Yazıcı, bir süre kitap okuduktan sonra öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Vali öğrencilere gelecekleri ile ilgili verecekleri kararlar hakkında çeşitli örnekler verirken, yapmaları ve yapmamaları gereken bazı hayat kuralları ile ilgili de bilgi verdi. Öğrencilerin talep ve şikâyetlerini de dinleyen Vali Ersin Yazıcı, okuma saatinin ardından Okul'da incelemelerde bulundu.