Vali Yazıcı Dursunbey'de Yatırımları İnceledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Dursunbey'de yapımı devam eden ve tamamlanan devlet ve belediye yatırımlarını inceledi.

Bugün sabah saatlerinde Dursunbey Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuma etkinliği progamına katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bu etkinliğin ardından ilçede bulunan devlet ve belediye yatırımlarını inceledi. İlk olarak belediyeye ait tamamı ahşap Ada Kahvecisi projesini inceleyen Vali Yazıcı, proje hakkında Başkan Bahçavan'dan bilgi aldı. DSİ'nin saz deresinde gerçekleştirdiği Islah çalışmaları sırasında projenin ortasında kalan 3 çınar ağacını kurtarmak amacı ile bu projeyi gündeme getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Ada Kahvecisinin farklı bir konsept olduğunu söyledi. Projeyi oldukça beğenen Vali Yazıcı, Başkan Bahçavan'a teşekkür etti. Daha sonra Saz bölgesinde bulunan ve Balıkesir Valiliği Yatırım izleme ve koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan spor tesisini inceleyen Vali Yazıcı tamamlanma aşamasına gelen tesisin bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

Dursunbey'de yapımı tamamlanan Gençlik Merkezini de inceleyen Vali Yazıcı Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan'a bu merkezde spor faaliyetlerinin sıklıkla yapılması ve gençlerin yönlendirilmesi talimatını verdi. İlçedeki incelemelerinin ardından şehit ailelerini ziyaret eden Vali Yazıcı daha sonra ilçeden ayrıldı.