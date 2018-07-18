Vali Yazıcı “Ege’ye açılan pencere”

İl genelinde yaptığı ziyaretlerde; ilçelerin sorunları ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı’nın yeni durağı Burhaniye ilçesi oldu.

Burhaniye ilçesinde ilk olarak Burhaniye Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, Kaymakamlık girişinde Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve İlçe Protokolü tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Yazıcı, Kaymakam Öner’den ilçede devam eden yatırımlar, yapılan çalışmalar ve ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı. Çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için, devletimizin her türlü imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Vali Yazıcı, Burhaniye Kaymakamlığının önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Burhaniye Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Başkanlık Makamında Başkan Uysal ve diğer yetkililer ile bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, Burhaniye ilçesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’in de bulunduğu ziyarette, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Vali Yazıcı’ya belediye çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.