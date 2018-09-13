Vali Yazıcı, Eğitim-Öğretim yılı mesajı yayınladı

Vali Yazıcı, mesajında "Yeni bir eğitim-öğretim yılında daha geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, öğrenci, öğretmen, veli ve idareci birlikteliğinin sağlanması ile eğitimde başarının daha kolay geleceğini söyledi.

Yeni bir eğitim-öğretim yılının ülkemize ve Balıkesir'e hayırlı olması temennisinde de bulunan Vali Yazıcı, eğitimin toplumda vazgeçilemeyecek en temel unsurların başında geldiğini vurgulayarak, geleceğin Türkiye'sine yön verecek olan gençlere en iyi şekilde eğitim verilmesinin ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinin öncelikli amaçları olduğu söyledi.

2018 - 2019 eğitim-öğretim yılına 'merhaba' demenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Yazıcı, "17 Eylül günü okulların açılmasıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gereklerine uygun bir biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için Balıkesir Valiliği olarak devletimizin bütün imkanları seferber edilmektedir. Zira insanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsur eğitimdir. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlarımız arasında var olan dayanışma, birlik, beraberlik, hoşgörü ve anlayışın daha da gelişmesi hepimizin ortak dileğidir. Vatandaşlarımızın birbiriyle kaynaşmalarını sağlayan okullarımızın ve öğretmenlerimizin bu açıdan da önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede devletimiz ve milletimiz, hiçbir çabadan ve fedakarlıktan kaçınmamaktadır, kaçınmayacaktır. Okullarımız hem altyapı hem de diğer ihtiyaçlarının karşılanması için görev üstlenmeye devam edeceğiz. Balıkesir'in eğitim durumunu getirebildiğimiz en yüksek seviyeye getirebilmek asıl görevimiz; çünkü bu memleket bunu hak ediyor. Balıkesir Valisi olarak her zaman en büyük hedeflerimin başında eğitimin niteliğini artırmak olmuştur. Tüm imkanlarımız ile eğitimin emrindeyiz" dedi.

" Yeni öğretim yılında Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim"

Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlere büyük görev düştüğünü belirten Vali Yazıcı,"Yeni eğitim dönemine başlamamız münasebetiyle, ülkemizin temel ilkeleri doğrultusunda görevlerini büyük özverilerle ifa eden öğretmenlerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Okullarımız ve toplumumuzda huzurun tesisi önemli ölçüde öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin çabalarına bağlıdır. Çocuklarımız ve velilerimiz arasındaki kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin başarılarının artmasıyla toplumumuzun huzuru önemli ölçüde sağlanmış olacaktır."dedi.

Vali Yazıcı, bilgiye her zaman her yerde ulaşılabileceğini ancak doğru tutum ve davranışları edinmenin küçük yaşlarda başladığını ve hayat boyu sürecek bir uğraş gerektirdiğini ifade ederek, "Öğretmenlerimize öğrencilere değer kazandırmada çok önemli görevler düşüyor."dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm Balıkesir'e ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Vali Yazıcı, "2018-2019 eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı öğretmenlerimize emanet ediyor; yeni eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; başarı dileklerimi ve sevgilerimi sunuyorum"diyerek mesajını tamamladı.