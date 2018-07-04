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04 Temmuz 2018 12:14

Vali Yazıcı “Emanetiniz, emanetimizdir”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Şehit Polis Memuru Hasan Aydoğan’ın Edremit’te yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Yazıcı “Emanetiniz, emanetimizdir”

04 Temmuz 2018 12:14


Vali Yazıcı, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehitlerin emanet olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olacaklarını, kapılarının da her zaman şehit aileleri ve gazilerimize açık olduğunu dile getirdi.


Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yazıcı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatan için eşlerini, evlatlarını şehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.


Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir." dedi.


Vali Ersin Yazıcı, şehidin ailesine zeytin fidanı ile Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti.


Ziyarette Vali Yazıcı’ya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da eşlik etti.




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