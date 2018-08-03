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03 Ağustos 2018 11:28

Vali Yazıcı “Geçmişle gelecek arasında köprü oluşturuyor”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Altınova Mahallesinde bulunan 650 yıllık Kadı (Küçük) Camii’nde incelemelerde bulundu.

Vali Yazıcı “Geçmişle gelecek arasında köprü oluşturuyor”

03 Ağustos 2018 11:28

Camiinin tarihi ve dokusu hakkında bilgiler aldı.


Tarihi camide ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, camiyi orijinal haliyle yeniden düzenlemek ve hasarlı olan minaresi için çalışma başlattıklarını, bu anlamda caminin doğal yapısı korunarak restore edileceğini bildirdi.


Vali Ersin Yazıcı, valilik olarak, bölgenin kültürel yapısını, geleneksel yapısını ön plana çıkaracak, hayata geçirecek ve gelecek nesillere orijinal haliyle aktaracak projelere destek verdiklerini söyledi.


Sonsuzluk prensibinin ifadesi olan geometrik hatların kullanıldığı tarihi camilerin, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir’de buna benzer birçok tarihi camimiz var. Bize düşen görev bu tarihi değerlerimizi en iyi şekilde koruyup, gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu çerçevedeki çalışmalar özellikle Ayvalık’ın tarihi yapısına kavuşturulması, tarihi yapısının ortaya çıkarılması bakımından önemli. İnşallah bu Cami’de bir köşe taşı olacak." diye konuştu. Vali Yazıcı’nın tarihi camide yaptığı incelemede, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da hazır bulundu.




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