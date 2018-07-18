Vali Yazıcı “Halkımız her şeyin en güzeline layık”

Beraberinde Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Vali Yazıcı, yeni kamu binalarının en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünü ve firmadan işçiliğe önem verilmesini istedi.

Vali Yazıcı, yaptığı açıklamada, Balıkesir’de inşaatı devam eden kamu yatırımlarının bir kısmının bitme aşamasında olduğunun bir kısmının da inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Kentte çok güzel çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bugün inşaatı devam eden Burhaniye ilçemizdeki kamu yatırımlarını yerinde görmek istedik. İlimizdeki kamu hizmetleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Buralardaki devlet yatırımlarımızı ve gelinen safhayı yerinde görmek, varsa yaşanan sıkıntıları çözmek, vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerini yerinde dinlemek üzere inceleme gezisi gerçekleştiriyorum. Devletin temsilcisi olarak vatandaşımıza verilen hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi, aksaklıkların giderilmesi ve daha güzel hizmet verilmesinin takipçisiyim. Her açıdan daha gelişmiş ve yaşanılabilir bir Balıkesir, hepimizin ortak paydası." ifadelerini kullandı.

İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor." diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.

Bu yatırımların zamanında tamamlanması ve hizmete açılması için gayret gösterdiklerini aktaran Vali Yazıcı, "Hemen hemen tüm yatırımların planlanan şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bazı yatırımların planlanan tarihten önce bitirilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu da vatandaşlarımıza hizmeti ulaştırma noktasındaki titizliğimizi gösteriyor. İnşallah her yönüyle hepimizin mutlu olacağı, vatandaşın da hizmetten memnun kalacağı bir Balıkesir gelecekte oluşmuş olacak."şeklinde konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, " Yapılan hizmetlerin tamamı vatandaş odaklıdır. Yani vatandaşımıza en güzel hizmeti vermeyi arzu ediyoruz. Bu bakımdan Devletimiz Balıkesir’e her alanda büyük yatırımlar yapmaktadır. " dedi.