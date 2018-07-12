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12 Temmuz 2018 11:38

Vali Yazıcı Havran’ı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Yazıcı Havran’ı ziyaret etti

12 Temmuz 2018 11:38

İl genelinde yaptığı ziyaretlerde; ilçelerin sorunları ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı’nın yeni durağı Havran ilçesi oldu.


Havran ilçesinde ilk olarak Havran Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, Kaymakamlık girişinde Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.


Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Yazıcı, Kaymakam Aydın’dan ilçede devam eden yatırımlar, yapılan çalışmalar ve ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı. Çalışmalarında başarılar diledi.


Vatandaşlarn rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için, devletin her türlü imkânlarını seferber ettiğini dile getiren Vali Yazıcı, Havran Kaymakamlığının önemli çalışmalar yaptığını söyledi.


Kaymakamlık ziyaretinin ardından Havran Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette başkanlık makamında Başkan Emin Ersoy ve diğer misafirler ile bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, Havran ilçesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.


Havran Kaymakamı Şeref Aydın’ın da bulunduğu ziyarette, Havran Belediye Başkanı Ersoy, Vali Yazıcı’ya belediye çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.


Belediye önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından Belediye Başkanlığı ziyareti sona erdi.




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