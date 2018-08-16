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16 Ağustos 2018 13:27

Vali Yazıcı “Hemşehrilerimiz hayırda birbiriyle yarışıyor”

Balıkesir’iin Edremit İlçesi Altınoluk ve Güre Mahallelerinde hayırseverler Gençer ve Topluoğlu aileleri tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezlerinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Vali Yazıcı “Hemşehrilerimiz hayırda birbiriyle yarışıyor”

16 Ağustos 2018 13:27


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde açılış konuşması yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, Altınoluk 9 No’lu Op. Dr. Haşim Gençer ile Güre 19 No’lu Sadi Topluoğlu Aile Sağlık Merkezleri hakkında bilgiler verdi.


Sağlık merkezlerinin açılış töreni öncesinde konuşan Vali Yazıcı ise, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.


Vali Ersin Yazıcı, hayırseverler tarafından Edremit ilçesine böyle bir merkezin kazandırılmasından gurur duyduğunu söyledi.


Türkiye’de sağlıkta önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, sağlık hizmetlerinin halkın tamamını kapsadığını bildirdi.


Vali Yazıcı, tesisin yapımında emeği geçen ve hayırseverler Gençer ve Topluoğlu’na teşekkür etti.


Tüm hizmetlerin insanların daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamaları için yapıldığının altını çizen Vali Yazıcı, "Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan ve maddi olarak desteklerini sunan Gençer ve Topluoğlu Ailelerine teşekkür ediyorum. Açılışlarını yaptığımız Aile Sağlığı Merkezleri’nin Balıkesir’e, Edremit ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyorum." dedi.


Merkezlerin açılış kurdelesini de birlikte kesen protokol mensupları, açılışın ardından merkezleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Törende konuşan hayırsever Ayşe Zerrin Gençer, "İmkanı olan herkes belli bir hayır işine kendilerini odaklamalı. Bu gün bize de sağlık konusunda hayır yapmak nasip oldu. İnşallah burada vatandaşlarımız sağlık bulurlar." dedi.


Aile sağlığı merkezlerinin açılışına Vali Yazıcı’nın yanı sıra Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Necati Kelemençe, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan, daire müdürleri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.




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