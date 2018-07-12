Vali Yazıcı “Hepinizin acısını derinden duyduk ve hissettik”

Yazıcı ziyarette “Şehitlerimizin acısı sadece düştüğü yeri yakmıyor, şehitlerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz. Hepinizin acısını çok derinden duyduk ve hissettik. Hepinize çok şükran borçluyuz." diye konuştu.”

Vali Ersin Yazıcı, Şehit Jandarma Er Eyüp Karataş ile Şehit Komando Er Taner Sürek’in Havran’da yaşayan ailelerini ziyaret etti. Vali Yazıcı, Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek kendileriyle sohbet etti. Ailelerin isteklerinin olup olmadığını soran Vali Yazıcı, "Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükran hislerimizi ifade etmeyi bir borç biliyoruz. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."dedi.

Vali Yazıcı, Şehit ailelerine ve Gazilere çok özel, ayrı bir değer verdiğini ve bunu büyük bir sorumluluk olarak da hissettiğini kaydetti.

Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıldığını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Emanete sahip çıkmak görevimizdir. Şehitlerimizin emaneti olarak gördüğümüz geride bıraktıkları yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Vali olarak bende yanınızdayım. Şehitlerimizin acısı sadece düştüğü yeri yakmıyor, şehitlerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz. Hepinizin acısını çok derinden duyduk ve hissettik. Hepinize çok şükran borçluyuz." diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, Şehitlerimizin ailelerine zeytin fidanı ile Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti. Ziyarette Vali Yazıcı’ya Havran Kaymakamı Şeref Aydın ile Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy eşlik etti.