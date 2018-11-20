İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yazıcı, “Her şehit ailesi her gazi bizim en yakınımızdır”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Yazıcı ziyaret sırasında, “Her şehit ailesi her gazi bizim en yakınımızdır” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Vali Yazıcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıldığını ve devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Ay yıldızlı bayrağın al rengi solmasın diye canlarını feda eden vatan evlatlarımızın ruhları şad olsun. Şehit ailelerine ve gazilerimize şunu hatırlatmak istiyorum, sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır" dedi.


Ziyarete Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.