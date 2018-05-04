Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili Marmara Kaymakamı Mehmet Tunç’tan bilgi aldı. Vali Yazıcı, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Balıkesir’de inşaatı devam eden kamu yatırımlarının bir kısmının bitme aşamasında olduğunun bir kısmının da inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Kentte çok güzel çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bugün inşaatı devam eden kamu yatırımlarını yerinde görmek istedik. İlimizdeki kamu hizmetleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Buralardaki devlet yatırımlarımızı ve gelinen safhayı yerinde görmek, varsa yaşanan sıkıntıları çözmek, vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerini yerinde dinlemek üzere inceleme gezisi gerçekleştiriyorum. Devletin temsilcisi olarak vatandaşımıza verilen hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi, aksaklıkların giderilmesi ve daha iyi hizmet verilmesinin takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

Balıkesir genelinde yürütülen faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yerine getiriyoruz. Her şey vatandaşımızın ihtiyacını ve yaşam kalitesini artırmak içindir. Balıkesir’in daha güzel yerlere gelebilmesi için halkımızın desteğiyle elimizden ne geliyorsa Valilik olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. "dedi.

Vali Ersin Yazıcı, yaptığı incelemelerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi ve inşaatların zamanında bitirilip hizmete konulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet, Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatlarını gezip yerinde incelemelerde bulunarak yatırımların son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldılar.