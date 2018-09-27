Vali Yazıcı kitap okuma günlerini başlattı

Vali Yazıcı bu yıl kitap okuma günlerine Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesinde devam etti.

Vali Ersin Yazıcı, BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme) Projesi kapsamında Altıeylül Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar.

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.

Hedeflere ulaşmada okumaya ve çok çalışmaya vurgu yapan Vali Yazıcı, "Hayatı anlamada kavramada başarılı olmak istiyorsak daha iyi anlayışa sahip olmak istiyorsak kitaplar bizim için önemli bir araç bunu değerlendirmemiz lazım. Sizlere tavsiyem çok kitap okuyun kendinizi geliştirin. Hedef belirlemek sizlerin çalışmalarınızda neyi yapacağınızı, niçin yapacağınızı belirler. Belirlenmiş bir hedef aynı zamanda çalışmalarımızda yoğunlaşmayı sağlar. Sizler de inanıyorum ki bu noktada kendinize yakışan en büyük hedefleri koydunuz ve o uğurda gerekli çabayı sarf ediyorsunuzdur" dedi.

Öğrencilere gelecekte yapmak istedikleri ve koydukları hedefleri üzerine sohbet eden Vali Yazıcı, kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza herhangi bir engel göremiyorum dedi.

Günümüzde artık herkesin, geçmişteki imkanlara göre çok daha iyi bir şekilde eğitim alma hakkı olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, üniversiteye hazırlanan öğrencilere gelecek hedefleri ile ilgili tavsiyelerde bulunarak bilgiye ulaşmanın en temelinde kitap olduğunu bunun için gençlerin kitapları yanlarından eksik etmemesi gerektiğini söyledi.

Meslek seçiminin, öğrencinin yaşamında çok önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Asla sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın. Eğer, seçtiğiniz mesleğin zorluklarının üstesinden geleceğinizi biliyorsanız o mesleği seçin. Ailelerinizin meslekler ile ilgili söylediklerini dikkate alın ama son söz yine sizde olacak" diye konuştu.

"Tüm derslerde değerler eğitimine önem verilmeli"

Vali Yazıcı, daha sonra öğrencilere söz vererek hayalleri ile hedeflerini anlatmalarını istedi. Samimi bir ortamda geçen programın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Yazıcı, "Bugün sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. En güzel başarıları yakalayacağınızı ümit ediyor, tekrar başarılar diliyorum."dedi.

Vali Yazıcı ve beraberindekiler öğrencilerle buluşması sonrası, idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, BENGİ Projesi ile okulun eğitim durumunu değerlendirdi.

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için akademik başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli" diye konuştu