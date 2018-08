Vali Yazıcı Kurban bayramını kutladı

Vali Yazıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan Kurban Bayramı’nın, millet olarak gönüllerin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına vesile olmasını" diledi.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, gelenek ve göreneklerin yeni nesillere aktarıldığı müstesna günler olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Kurban Bayramı dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi ve vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için Valiliğimizce her türlü tedbir alınmış, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz, Hastanelerimiz gibi kuruluşlarımız bayram süresince görev ve sorumluluk alanlarına giren gerekli her türlü önlemleri almak üzere talimatlandırılmışlardır. Bayramda sevdiklerinize güvenle ve sağlıkla kavuşmak için ’ Trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım ’ sloganını asla unutmayalım. Her bayram olduğu gibi trafik yoğunluğunun artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Balıkesir genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincini acı ve hüzne çevirmemesini özellikle rica ediyorum. Zira bir tek insanımızın dahi canı yansa, onun acısı, onun feryadı hepimizi yasa boğar, hepimiz bundan derin bir üzüntü duyarız. Onun için, gelin bu bayramda insan hayatına verdiğimiz değeri, kendimize ve birbirimize olan saygımızı en güzel şekliyle gösterelim" dedi.

Bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı günler olduğunu, bayramın paylaştıkça anlam kazandığını ifade eden Vali Yazıcı, "İçinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da birbirimize karşı sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmalı, kırgınlıkları unutmalı ve çevremizdeki insanlara, özellikle de çocuklarımıza gereken yardım elini uzatmalıyız. Balıkesir, kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı, engellisi, yoksulu, şehit yakını ve gazilerimizle büyük bir ailedir. Bu geniş yelpaze, tüm vatandaşlarımızı kapsamakta ve kucaklamaktadır. Sevinçlerimizi, yakınlaşmayı, kucaklaşmayı bayram sonrasına da taşıyalım; kardeşlik ve dostluk duygularımızı bütün bir yıla yayalım"dedi.

Balıkesirli hemşehrilerinin bayramını tebrik eden Vali Yazıcı, "14 Haziran 2016 tarihi itibariyle başladığım Balıkesir Valiliği görevimde, kapılarımızın tüm vatandaşlarımıza ardına kadar açık olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Bu mübarek günlerde şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ülkemizde yaşanan terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Valiliğimiz mensupları adına Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, bayramın hemşehrilerimize huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim"şeklinde mesajını tamamladı.