Vali Yazıcı, "Muhtarlar devlet ile vatandaş arasında köprüdür" dedi.

Karesi ilçesinde görev yapan muhtarların iftar yemeğinde konuşan Karesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygül, "Bu iftar programının muhtarların birlik içinde hareket ettiğinin en güzel örneği teşkil ettiğini belirterek muhtarlar derneği olarak vermiş olduğumuz iftar yemeğine katılan herkese ’hoşgeldiniz’ diyerek katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Mübarek ramazan ayında birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının zirve yaptığını belirten Vali Ersin Yazıcı ise, iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. On bir ayın sultanı ramazan ayında halk ile bütünleşmenin duyguların en iyisi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Mübarek ramazan ayı münasebetiyle her akşam Balıkesir’in farklı bir kesimi ile bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Karesi Muhtarlar Derneğimizin düzenlediği iftara katıldık. Ramazan bereketi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Balıkesir’de iftar geleneğimizi mümkün mertebe toplumun her kesimine hitap edecek şekilde organizasyonlarla valiliğimiz, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız sürdürüyorlar. Bu ramazan gününde bizimle aynı sofrayı paylaştığınız ve burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bu vesileyle yaklaşmakta olan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Ev sahipliğinizden ve bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın sorunları ile birebir ilgilenen, halkımızın her zaman rahatlıkla ulaşabildiği yetkililerdir. Bu anlamda sizin çalışmalarınızın bizim için çok büyük kıymeti var. Sizler devletle millet arasında, mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız arasındaki en yakın köprüsünüz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen iftar programına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.