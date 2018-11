Vali Yazıcı, öğrenciler ile fidan dikti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında Balıkesir'de öğrenciler ile fidan dikti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında Balıkesir'de öğrenciler fidan dikti. "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesiyle tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin katılımıyla ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başladı. Vali Ersin Yazıcı da, "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" işbirliği protokolü kapsamında Balıkesir'de fidan dikimi etkinliğine katıldı. Balıkesir'de Balıkesir Üniversitesi Çağış yerleşkesinde düzenlenen programa katılan Vali Ersin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde fidan dikildiğini söyledi.

Bugün Kutsal bir iş için yola çıktıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Balıkesir coğrafi olarak yeşilin ve mavinin iç içe olduğu bir kent. Geleceğimiz olan çocuklara bırakacağımız en önemli miraslarımızdan birisi olan yeşili, kentimizin her alanında çoğaltmak istiyoruz. Ümit ediyorum 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' adı altında dikilen bu fidanlar yarınlarımıza umut olacaktır. Burada diktiğimiz fidanların binlerce gönüle ulaşması en büyük dileğimizdir. Ağaç dikme çalışmalarına katılmak, çevrenin korunması konusunda sorumluluk üstlenmek, her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir. Millet olarak değerlerimize sahip çıkarak çocuklarımıza bu konunun önemini anlatmaya ve gelecek nesillere taşımaya her zaman devam edeceğiz. Oluşturduğumuz bu ormanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler ve protokol üyelerinin fidan diktiği etkinliğe Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.