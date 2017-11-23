Vali Yazıcı, Öğretmenler günü kutladı

Vali Yazıcı mesajında öğretmenlerin, eğitim sisteminin vazgeçilmezlerinden olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenliğin dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı bir meslek olduğunu belirterek Öğretmenler gününü kutladı. Yazıcı, "Türk toplumunun bugünlere gelmesinde emeği geçen ve hizmetleri toplumun tüm bireylerince övgüyle anılan öğretmenlerimizi minnetle hatırlamaktayız. Bu kutsal bayrak yarışında eğitim meşalesini halen elinde tutan ve genç kuşakların öz değerlerine sahip çıkarak, Balıkesir’imizin eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyorum. Pek çok ülkenin öğretmeninin mesleği vardır ancak Türk öğretmeninin misyonu vardır. Diğer ülkelerin öğretmenleri emekli olabilir ancak Türk öğretmeni emekli olmaz. Türk öğretmeni hangi ülkede olursa olsun almış olduğu bu misyonla, kendisini yoluna devam etmek durumunda hisseder" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kısa sürede dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan birinin fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlere ait olduğuna hiç kuşku bulunmadığını ifade eden Vali Yazıcı, "Eğitim, kültür ve fen alanındaki başarılar tarih boyunca medeniyetlerin yükselişini tayin etmiştir. Atatürk ’Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözüyle, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerin ne denli büyük sorumluluk taşıdığını ve sahip olmaları gereken vizyonu ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.