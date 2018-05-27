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27 Mayıs 2018 13:25

Vali Yazıcı sahuru polislerle yaptı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, sahuru Kuvayi Milliye Karakolu’nda görev yapan polisler ile birlikte yaptı.

Vali Yazıcı sahuru polislerle yaptı

27 Mayıs 2018 13:25


Balıkesir merkezde güvenliği sağlamak amacıyla gece görevli olan polisleri ziyaret eden Vali Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu sahur sofrasına misafir oldu. Polislerle sohbet eden Vali Yazıcı, emniyet teşkilatının çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. Polise görevinde kolaylık dileyen Vali Yazıcı, Balıkesir’de emniyet ve asayişin temini, huzur ve güvenliğin sağlanması için fedakarca gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.


Vali Yazıcı, emniyet görevlileriyle sahurda bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Emniyet teşkilatımızın asayiş birimi Balıkesir’de görevini 24 saat sürdürüyor. Polisimiz başta vatandaşımızın can ve mal güvenliği olmak üzere halkımızın güvenliğini sağlayan bir birimimizdir. Balıkesir ilimizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapan polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Polisimizi ziyaret ederken sahur programında birlikte olalım istedik. Güvenliğimizi tesis etmeye çalışan güvenlik teşkilatımıza hayırlı sahurlar diliyorum" dedi.


Kuvayi Milliye Karakolu’nda yapılan sahura Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile karakolda görevli polisler katıldı.




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