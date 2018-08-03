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03 Ağustos 2018 11:25

Vali Yazıcı “Şehitlerimiz kalbimizde, emanetleri baş tacımız”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Şehit Piyade Komando Er Tacettin Tırnavalı, Şehit Piyade Er İsmail Çıkıkçı ve Şehit Jandarma Komando Er Ali Bandioğlu’nun Ayvalık Altınova Mahallesinde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Vali Yazıcı “Şehitlerimiz kalbimizde, emanetleri baş tacımız”

03 Ağustos 2018 11:25


Şehitlere, Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Vali Yazıcı, "Şehitlik mertebesine ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza en iyi şekilde sahip çıkmakla olacaktır."dedi.


Şehit yakınları ile sohbet eden Vali Ersin Yazıcı "Sizler bize emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bizler sizin bütün dertlerinize, sıkıntılarınıza ortağız ve her zaman yanınızda olacağız. Şehitlerimiz kalbimizde, emanetleri baş tacımız. Devletimiz tüm imkânları ile şehidimizin emaneti olan sizlerin yanındadır." dedi.Şehit ailelerinin kutsal birer emanet olduklarını belirten Vali Yazıcı, "Bizler Şehitlerimizi Unutmadık! Unutturmayacağız! Ve Unutulmayacaklarını biliyoruz. Çünkü Türk Milleti ’Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ şeklinde gür sesle haykıran bir Millettir. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." dedi.


Şehidin anne ve babasından istek ve dileklerini hiç çekinmeden iletmelerini isteyen Vali Yazıcı, bunların hepsini takip edeceklerini aktardı. Vali Ersin Yazıcı’ya Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan eşlik etti.




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