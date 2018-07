Vali Yazıcı, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek kendileriyle sohbet etti. Ailelerin isteklerinin olup olmadığını soran Vali Yazıcı, ’’Talepleriniz bizim için emirdir. Kapımız da gönlümüzde her zaman şehit ailelerine açık.’’ dedi.

Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıldığını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir Valisi her zaman yanınızdadır, hizmetkârınızdır. Bu büyük millet her zaman yanınızdadır, size minnettardır. Devletimiz çıkarmış olduğu kanunlarla hep şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında oldu ve olmaya da devam edecektir. Sizlerin sorunları bizim sorunumuzdur. Onları çözmek içinde elimizden ne geliyorsa yapmak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren şehit aileleri, "Devletin sıcak ilgisi bizleri memnun etti. Hepimiz Şehitlerimize ve Gazilerimize sonsuz şükran borçluyuz. Şehitlik ve gazilik bizim inancımızda ve kültürümüzde çok önemli kavramlar. Şükran borcumuzu bu vatana, bu bayrağa, milletimize ve milletimizin değerlerine sımsıkı sahip çıkarak ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz." şeklinde ifade ettiler.

Ziyarette Vali Ersin Yazıcı’ya Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal eşlik etti.