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03 Ağustos 2018 11:33

Vali Yazıcı “Ülkenin turizm vitrini”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta yenilenerek hizmete açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Vali Yazıcı “Ülkenin turizm vitrini”

03 Ağustos 2018 11:33


Hudut Kapısı hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nın bölge ve yat turizmi için önemli olduğunu belirterek, Ayvalık’a deniz yolu ile gelen turistlerin hudut kapısı ile daha kolay giriş çıkış yapabildiklerini ifade etti.


Bu tür yerlerin ülkenin turizm vitrini olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, hudut kapısının denizden gelen turistin Türkiye’yi gördüğü ilk yer olduğunu kaydetti.


Yenilenen deniz hudut kapısı ve tesislerinin uluslararası standartlarda yapıldığını ifade eden Vali Yazıcı, ’’Modern yapısı ve güler yüzlü hizmet ile konuklarımızın bu tesisten memnun kalacağından hiç şüphem yok. Turizm sektörü çok canlı ve hareketli bir sektör ve ayrı bir dünyadır. Bunun avantajını kullanmak lazım."dedi.


Ayvalık Belediyesi sorumluluğunda bulunan Liman İşletmesi ve Deniz Hudut Kapısı, yaklaşık 3 milyon lira harcanarak yenilendi.


Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği Şartnamesine uygun olarak donatılan 10 bin 720 metre karelik alanda bulunan Deniz Hudut Kapısının, başta bina çatısı olmak üzere yolcu salonu, satış mağazası ve ofisler yenilendi. Havalandırma ve aydınlatma sistemleri değiştirildi. Yolcu giriş çıkış bölümlerinin sayısı 2’den 4’e çıkarıldı. Giriş salonu 4, çıkış salonu 4 bölüm halinde düzenlendi. Yurt dışından gelen yolcular için bekleme salonu yapıldı. Alınan yeni X-Ray cihazı ile X-Ray cihazı sayısı 2’ye yükseldi.Vali Yazıcı’ya Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer eşlik etti.




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