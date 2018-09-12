Vali Yazıcı yeni huzurevi inşaatını denetledi

200 kişilik konaklama kapasitesine sahip yeni huzurevi tamamlandığında, sahip olduğu sosyal ve kültürel imkânlar ile yaşlıların beklentilerini büyük oranda karşılayacak. Yeni yapılan huzurevi 200 yataklı olacak ve 15 milyon 930 bin liraya mal olacak. Vali Yazıcı, firma yetkililerinden tesisin öngörülen süreden önce ve en kaliteli şekilde tamamlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bir kez daha ifade etti.

Balıkesir'e kazandırılan kamu yatırımlarında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yazıcı, sosyal devlet olmanın önemini vurguladığı açıklamasında, "Yeni huzurevi binamızın inşaatı tamamlandığında, yaşlılarımız her açıdan modern bir barınma merkezine kavuşacak. Huzurevi sakinlerimiz ne kadar mutlu olursa biz de devlet olarak görevimizi o kadar yapmış olmanın gururunu yaşarız. Devletimiz, yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Amacımız yaşlıları toplumdan koparmamak, uzaklaştırmamak sosyal hayatın içerisinde üretken bireyler olarak hayatlarının sonuna kadar mutlu yaşamalarını sağlamak. Bu tür sosyal hizmet binalarının ilimize kazandırılmasında, Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi

200 yataklı olarak projelendirilen ve 15 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen ve çeşitli sosyal donatı alanlarından oluşan huzurevi, 2019 yılının son çeyreğinde tamamlanması için çalışmalara ağırlık verilecek.

Vali Yazıcı'nın yeni huzurevi inşaatını denetlemesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Ahmet Çakar ile üstlenici firma yetkilileri de incelemede hazır bulundu.