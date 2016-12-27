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27 Aralık 2016 18:30

Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti

Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti

27 Aralık 2016 18:30

Burhaniye’de BENGİ projesini tanıttıktan sonra Burhaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bahadınlı Mahallesi’nde Zeytinyağı Fabrikasına da ziyarette bulundu. Vali Yazıcı fabrikanın yenilenen bölümünde zeytinyağı sıkımı ve depolanması konusunda Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Fabrika sahibi Mustafa Sami Yağcı’dan bilgeler aldı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Burhaniye’ye gelerek ilk başta Burhaniye’de görev yapan tüm öğretmenlere BENGİ projesini tanıttı. Ardından Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile Burhaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Emniyet Müdürlüğünde yürütülen çevre düzenlemeleri ve yürütülen işlemler hakkında bilgi alan Vali Yazıcı daha sonra Burhaniye’nin Kırsal Mahallesi olan Bahadınlı’da zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Zeytinyağı fabrikasının yenilenen bölümünde incelemelerde bulunan Vali yazıcı ayrıca kuruluşu 1910’lara dayanan fabrikanın eski bölümünü de gezerek bilgiler aldı.



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